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معلومات للـ"ال بي سي": أعلم وزير الطاقة مجلس الوزراء أن المصرف المركزي وضع قيودا على تحويلات المدفوعات بالدولار ما سينعكس أزمة طوابير أمام المحطات
Lebanon 24
23-03-2022
|
10:58
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