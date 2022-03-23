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معلومات للـ"ال بي سي": أعلم وزير الطاقة مجلس الوزراء أن المصرف المركزي وضع قيودا على تحويلات المدفوعات بالدولار ما سينعكس أزمة طوابير أمام المحطات

Lebanon 24
23-03-2022 | 10:58
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