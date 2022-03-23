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بوتين يبحث مع شولتس هاتفيا المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

Lebanon 24
23-03-2022 | 16:00
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أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش هاتفيا مع المستشار الألماني أولاف شولتس المفاوضات المتواصلة بين موسكو وكييف لوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا.

وذكرت الرئاسة الروسية في بيان مقتضب نشرته اليوم الأربعاء أن الزعيمين ناقشا خلال المكالمة مستجدات الوضع في أوكرانيا "مع التركيز على القضايا المتعلقة بالمفاوضات المتواصلة بين الممثلين عن روسيا وأوكرانيا".

وتابع البيان: "طرح فلاديمير بوتين عددا من الاعتبارات في سياق مواقف روسيا المبدئية في هذه المفاوضات".
المصدر: روسيا اليوم
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