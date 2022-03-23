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مريضة سرطان في مستشفى الزهراء بحاجة ماسة لبلاكات دم من كل الفئات. للتبرع الرجاء التواصل على الرقم: 03324774

Lebanon 24
23-03-2022 | 11:55
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23/03/2022 21:44:56 Lebanon 24 Lebanon 24
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23/03/2022 21:44:56 Lebanon 24 Lebanon 24
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23/03/2022 21:44:56 Lebanon 24 Lebanon 24
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