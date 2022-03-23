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مكاري: وزير الطاقة أخذ موافقة مبدئية للحصول على دعم لتشغيل الكهرباء "وإلا المعامل رح تنهار" بانتظار اقتراحات وزارة المالية حول آلية التمويل

Lebanon 24
23-03-2022 | 13:24
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