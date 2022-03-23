القوة الضاربة في مخابرات الجيش تداهم بلدتي بريتال وحورتعلا وتفتش عددا من المنازل لمطلوبين في بلدة بريتال في حين تلاحق مطلقي نار في اشكال حصل في بلدة حورتعلا بين شبان من ال المصري

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