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رويترز: ماكرون يقول إن باريس ستقدم الخميس مبادرة للتضامن الدولي لمواجهة مخاطر أزمة غذائية (الجزيرة)

Lebanon 24
23-03-2022 | 15:29
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