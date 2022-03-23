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مسؤول رفيع في البنتاغون: القوات الأوكرانية أجبرت الجيش الروسي على التراجع لمسافة 55 كلم إلى شرق كييف (الجزيرة)
Lebanon 24
23-03-2022
|
15:54
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