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البيت الأبيض يدين إطلاق كوريا الشمالية تجربة صاروخية باليستية في ظل التصعيد بأوكرانيا

Lebanon 24
24-03-2022 | 05:44
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