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الرئيس عون عرض مع سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو العلاقات الثنائية وتطورات الوضع في اوكرانيا والمساعي الفرنسية - الخليجية لمساعدة لبنان ومسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي

Lebanon 24
24-03-2022 | 06:08
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