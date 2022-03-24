كتلة الوفاء للمقاومة: نحيي الموقف الصريح لرئيس الجمهورية ميشال عون حول المقاومة خلال لقائه مع البابا فرنسيس ونرى فيه تعبيرا صادقا عن حقيقة موقف اللبنانيين ومشاعرهم ومبرر تمسكهم بالمقاومة

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