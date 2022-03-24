أخبار عاجلة

مريض بحاجة ماسة الى 3 حقن من دواء Pandovir، يرجى ممن يتوفر لديه الإتصال على: 03/156323

Lebanon 24
24-03-2022 | 09:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
نداء انساني: مريض يكافح السرطان بحاجة ماسة لدواء Erbitux ولم تفلح العائلة في إيجاده للمساعدة على تأمين الدواء الرجاء التواصل: 76460896
lebanon 24
24/03/2022 18:59:34 Lebanon 24 Lebanon 24
مريضة بحاجة ماسة الى وحدات دم من فئة o+ في مستشفى بعبدا الحكومي ولديها عملية طارئة. للتواصل 427224- 03
lebanon 24
24/03/2022 18:59:34 Lebanon 24 Lebanon 24
مريضة في مستشفى بعبدا الحكومي بحاجة ماسة إلى دم من فئة AB+ أو O+ أو O-... للتبرع الإتصال على: 70132236
lebanon 24
24/03/2022 18:59:34 Lebanon 24 Lebanon 24
مريضة في مستشفى رزق بحاجة ماسة الى 6 وحدات دم O + او A +.. للتبرع الرجاء التواصل على الرقم: 76775897
lebanon 24
24/03/2022 18:59:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:52 | 2022-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2022-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2022-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:28 | 2022-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2022-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:20 | 2021-12-04
12:52 | 2022-03-24
12:50 | 2022-03-24
12:47 | 2022-03-24
12:43 | 2022-03-24
12:39 | 2022-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website