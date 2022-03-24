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وزير المالية الأوكراني: تلقينا أكثر من 3 مليارات دولار من المساعدات الدولية

Lebanon 24
24-03-2022 | 10:57
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