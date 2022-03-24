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ماكرون: مقبلون على أزمة غذائية غير مسبوقة ستشتد في غضون 12 إلى 18 شهرا

Lebanon 24
24-03-2022 | 12:33
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