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مسؤول أميركي لـ رويترز: معدل فشل صواريخ كروز الروسية يتراوح بين 20% إلى 60%

Lebanon 24
24-03-2022 | 18:39
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