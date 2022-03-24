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الولايات المتحدة وحلفاؤها يدعون طالبان إلى التراجع عن الحظر المفروض على المدارس الثانوية للفتيات

Lebanon 24
24-03-2022 | 19:11
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