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حاكم منطقة دنيبرو الأوكرانية يشير إلى "دمار كبير" ناجم عن ضربتين صاروخيتين أصابتا وحدة عسكرية على مشارف دنيبرو

Lebanon 24
25-03-2022 | 03:31
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