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الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعلنان تشكيل فريق عمل لخفض الاعتماد على الغاز الروسي

Lebanon 24
25-03-2022 | 04:39
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