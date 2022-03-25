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بايدن يجتمع بفون دير لاين لمناقشة خطط التقليل من الاعتماد على الطاقة الروسية

Lebanon 24
25-03-2022 | 05:07
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