الراعي: من التقيتهم في زيارتي الى مصر شدّدوا على دعم لبنان واستقراره، وهي تشكّل صفحة جديدة في تاريخ البطريركية المارونية ويجب تطويرها من أجل الخير العام الرعوي والكنسي

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