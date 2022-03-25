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الرئيس عون مستقبلاً وزير الخارجية الايرانية: اي تطور ايجابي في مفاوضات فيينا ستكون له انعكاسات ايجابية على الاستقرار والسلام في دول المنطقة والعالم

Lebanon 24
25-03-2022 | 07:40
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