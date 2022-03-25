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وزارة الدفاع الروسية: تمت السيطرة على 93% من مقاطعة لوغانسك و54% من مقاطعة دونيتسك

Lebanon 24
25-03-2022 | 09:29
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