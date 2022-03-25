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التحالف العربي: حريق محدود في محطة توزيع الكهرباء في صامطة جنوبي غرب السعودية جراء سقوط مقذوف معاد

Lebanon 24
25-03-2022 | 10:55
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