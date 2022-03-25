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بايدن: من المهم الحفاظ على الديمقراطية وعدم ادخار أي جهد لمقاومة الاجتياح الروسي

Lebanon 24
25-03-2022 | 12:01
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