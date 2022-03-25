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الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: هجمات الحوثيين على السعودية تهدد أمن واستقرار إمدادات الطاقة

Lebanon 24
25-03-2022 | 13:20
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