أخبار عاجلة

الجهات الرسمية في كييف ترسل تعليمات إلى المواطنين بالبقاء في البيوت وإغلاق النوافذ

Lebanon 24
25-03-2022 | 18:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
"الجزيرة" عن وسائل إعلام أوكرانية: عمدة كييف يطالب السكان بارتداء أقنعة واقية وغلق النوافذ محذرا من تلوث الهواء جراء القصف
lebanon 24
26/03/2022 11:43:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الصينية: حزمة الأسلحة التي ترسلها واشنطن لكييف ستؤجج الأزمة أكثر من أن تخففها
lebanon 24
26/03/2022 11:43:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: منذ بدء العملية أصدر بوتين تعليمات بعدم اقتحام المدن على الفور بما في ذلك كييف لنشر المسلحين للأسلحة هناك
lebanon 24
26/03/2022 11:43:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: هناك تعليمات بعدم التسرع في اقتحام المدن الكبرى بما فيها كييف لأن هناك مقاتلين سيستغلون ذلك
lebanon 24
26/03/2022 11:43:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:20 | 2021-12-04
05:35 | 2022-03-26
05:27 | 2022-03-26
05:19 | 2022-03-26
05:17 | 2022-03-26
05:16 | 2022-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website