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البنتاغون: وصول حزمة كبيرة من الدعم تقدر بـ800 مليون دولار إلى أوكرانيا

Lebanon 24
25-03-2022 | 18:49
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