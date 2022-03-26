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مستشار رئيس الإمارات: نقف مع السعودية في السراء والضراء وسنواصل معها التصدي للتحديات الموجهة لأمننا واستقرارنا المشترك

Lebanon 24
26-03-2022 | 02:14
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