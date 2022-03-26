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الرئيس ميقاتي في منتدى الدوحة: نحن بحاجة لرعاية عربيّة فالفراغ لا يسدّه إلا من أخطأ بخصوص لبنان ولكنّنا نعي تماماً أنّ قطر بجانبنا وكلّ الدول العربية ودول الخليج خصوصاً ستُعيد علاقاتها مع بلدنا ونحن بحاجة لهذه التطورات

Lebanon 24
26-03-2022 | 04:11
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