ميقاتي: الوضع الاقتصادي اليوم عبارة عن تراكمات للمشاكل على مدى 30 سنة وهذا لا يُمكن أن يُحَلّ بين ليلة وضحاها والحكومة تسعى جاهدةً لإعادة التعافي إلى الاقتصاد اللبناني وسيظهر ذلك قريباً

Lebanon 24