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سكاي نيوز نقلاً عن نائب أمين عام حلف الناتو: سنضطر إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة "في حالة وقوع هجوم كيماوي أو نووي"

Lebanon 24
26-03-2022 | 07:48
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