البطريرك الراعي متوجّهاً إلى المسؤولين السياسيين: ماذا تفعلون لتقصروا الليل الحالك الذي وضعتم فيه الشعب؟ أما آن لِلَيل تجميد التحقيق في جريمة المرفأ أن ينجلي؟

Lebanon 24