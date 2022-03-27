أخبار عاجلة

وزير خارجية إسرائيل: إيران ليست مشكلة لإسرائيل فقط بل للعالم بأسره

Lebanon 24
27-03-2022 | 04:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإسرائيلية: شروط إيران برفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب وقحة ولا يمكن للعالم الموافقة عليها
lebanon 24
28/03/2022 13:07:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة خارجية بريطانيا: أكدت لنظيري الإسرائيلي أهمية ضمان عدم امتلاك إيران لسلاح ذري
lebanon 24
28/03/2022 13:07:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلية: إيران تشكل خطرا على العالم أجمع وليس علينا فقط
lebanon 24
28/03/2022 13:07:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: لا نعارض التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران في حال كان جيداً
lebanon 24
28/03/2022 13:07:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:56 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2022-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:19 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2022-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
05:54 | 2022-03-28
05:45 | 2022-03-28
05:24 | 2022-03-28
05:13 | 2022-03-28
05:03 | 2022-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website