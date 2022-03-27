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بلينكن: جولة بايدن الأوروبية أظهرت للعالم كله قوة تحالف الناتو مع أوكرانيا

Lebanon 24
27-03-2022 | 04:08
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