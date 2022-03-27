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رئيس وزراء إسرائيل: نأمل بعدم قيام واشنطن برفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب (العربية)

Lebanon 24
27-03-2022 | 05:27
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