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مساعد الأمين العام للنيتو: الغزو الروسي لأوكرانيا تهديد لأوروبا كلها ولا بد من تحالفات قوية لمواجهته (الجزيرة)

Lebanon 24
27-03-2022 | 07:57
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