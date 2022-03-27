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وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري: نأمل أن تسفر مفاوضات فيينا عن اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني ونشجع على ذلك (الجزيرة)

Lebanon 24
27-03-2022 | 08:12
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