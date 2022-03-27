أخبار عاجلة

وزير الداخلية التركي: نصف مليون سوري عادوا إلى بلادهم مؤخرا بشكل طوعي

Lebanon 24
27-03-2022 | 11:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
أنقرة: نحو 500 ألف سوري عادوا لبلادهم طوعا
lebanon 24
28/03/2022 13:14:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع التركي: لا نريد الاعتراف بسيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم بشكل غير قانوني (الجزيرة)
lebanon 24
28/03/2022 13:14:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية التركية: طلبنا فتح ممر إنساني في ماريوبول ووافق الطرفان على بحث الأمر مع المسؤولين في بلادهم
lebanon 24
28/03/2022 13:14:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة السوري غسان الزامل: ندعم بشكل دائم كل مراحل التعاون العربي وهذا من اساسياتنا في الحكومة السورية التي كانت تصر على انجاح الملف باسرع ما يمكن وكان اشراف مباشر من رئاسة الحكومة على المهمات التي انجزت بوقت قياسي
lebanon 24
28/03/2022 13:14:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:56 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2022-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:19 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2022-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
06:10 | 2022-03-28
05:54 | 2022-03-28
05:45 | 2022-03-28
05:24 | 2022-03-28
05:13 | 2022-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website