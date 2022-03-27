وكالة الأنباء الإماراتية: وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد يبحث مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد سبل تعزيز العلاقات الثنائية والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومنها الأزمة في أوكرانيا

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