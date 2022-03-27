أخبار عاجلة

المستشار الألماني: أبلغت بوتن بأن أي استخدام للأسلحة البيولوجية أو الكيماوية سيكون له تداعيات خطيرة

Lebanon 24
27-03-2022 | 17:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
بايدن: إشارات واضحة في أن بوتين يفكر باستخدام الأسلحة البيولوجية والكيماوية
lebanon 24
28/03/2022 13:18:45 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي تحذر عبر تويتر من استخدام روسيا للأسلحة الكيميائية أو البيولوجية في حربها على أوكرانيا
lebanon 24
28/03/2022 13:18:45 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الألماني: الرد على روسيا سيكون موحدا وحاسما إذا غزت أوكرانيا (الجزيرة)
lebanon 24
28/03/2022 13:18:45 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الألماني: أي تدخل عسكري في أوكرانيا ستكون له تبعات خطيرة (الجزيرة)
lebanon 24
28/03/2022 13:18:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:56 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2022-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:19 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2022-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
06:16 | 2022-03-28
06:10 | 2022-03-28
05:54 | 2022-03-28
05:45 | 2022-03-28
05:24 | 2022-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website