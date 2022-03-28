أخبار عاجلة

رئيس بلدية ماريوبول: السكان في المدينة على شفا كارثة إنسانية

Lebanon 24
28-03-2022 | 03:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
رئيس الشيشان يعلن سيطرة قواته على مبنى بلدية ميناء ماريوبول ورفعت العلم الروسي
lebanon 24
28/03/2022 13:23:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرخارجية اليونان: بحثت مع رئيس الصليب الأحمر الدولي فتح ممرات إنسانية في ماريوبول
lebanon 24
28/03/2022 13:23:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: الكرملين يتسبب في كارثة إنسانية مع استمرار حصار المدن
lebanon 24
28/03/2022 13:23:24 Lebanon 24 Lebanon 24
نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: أوكرانيا وافقت على فتح 10 ممرات إنسانية اليوم منها ممر من ماريوبول
lebanon 24
28/03/2022 13:23:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:56 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2022-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:19 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2022-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
06:16 | 2022-03-28
06:10 | 2022-03-28
05:54 | 2022-03-28
05:45 | 2022-03-28
05:24 | 2022-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website