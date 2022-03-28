كنعان بعد خروجه من اللجان المشتركة: نريد الكابيتال كونترول البارحة قبل اليوم والصيغة المطروحة ليس لها علاقة بما تداولنا به باللجان وعلى الحكومة ان تحيل مشروعاً متكاملاً

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