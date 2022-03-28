أخبار عاجلة

وزير الخارجية الفرنسي: الظروف العالمية انقلبت رأسا على عقب بعد هجوم روسيا على أوكرانيا وهو تهديد مباشر للمصالح في القارة الأوروبية

Lebanon 24
28-03-2022 | 05:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الأميركي: لا ننوي الانجرار لحرب مباشرة مع روسيا بإعلان حظر جوي فوق أوكرانيا
lebanon 24
29/03/2022 02:08:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي: اللقاء مع لافروف يوم الجمعة لا يزال قائما إلا في حال غزو روسيا لأوكرانيا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
29/03/2022 02:08:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية الألمانية: لا نعلم إن كان الهجوم على أوكرانيا مطروحا بين أوراق روسيا أم لا
lebanon 24
29/03/2022 02:08:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأوكرانية يتهم روسيا بانتهاك اتفاقيات مينسك بعد حديثه عن هجوم شنه انفصاليون تدعمهم موسكو على قوات بلاده شرقي أوكرانيا
lebanon 24
29/03/2022 02:08:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
18:55 | 2022-03-28
18:40 | 2022-03-28
18:31 | 2022-03-28
18:30 | 2022-03-28
18:19 | 2022-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website