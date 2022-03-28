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وزير الخارجية الإسرائيلي: الإرهاب ضرب في قلب إسرائيل في الساعات الماضية بهدف سفك أكبر قدر من الدماء

Lebanon 24
28-03-2022 | 05:45
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