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"رويترز" عن مسؤول أميركي: بوتين لا يبدو مستعدًا الآن لتقديم تنازلات لإنهاء الحرب في أوكرانيا (العربية)

Lebanon 24
28-03-2022 | 10:23
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