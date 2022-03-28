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المفتشية الأوكرانية للرقابة النووية: تضرر محطة نووية في خاركيف بعد أن استهدفتها قوات روسية للمرة الثالثة (الجزيرة)

Lebanon 24
28-03-2022 | 11:22
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