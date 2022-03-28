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بايدن عبر تويتر: الاقتصاد الروسي كان يحتل المرتبة الـ11 عالميا قبل الغزو وقريبا لن يكون ضمن ال20 الأوائل (الجزيرة)

Lebanon 24
28-03-2022 | 13:03
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