أخبار عاجلة

مجلس الأمن الروسي: استقبلنا 470 ألف لاجئ من أوكرانيا منذ منتصف شباط (العربية)

Lebanon 24
28-03-2022 | 13:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مندوب أوكرانيا بمجلس الأمن: البنى التحتية تتعرض لدمار واسع جراء القصف الروسي (العربية)
lebanon 24
29/03/2022 02:13:52 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا تطلب اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن الدولي لبحث التهديدات الروسية (العربية)
lebanon 24
29/03/2022 02:13:52 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب المندوب الروسي بمجلس الأمن: يجب الضغط على أوكرانيا لتنفيذ اتفاق مينسك (العربية)
lebanon 24
29/03/2022 02:13:52 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا: خاطبنا مجلس الأمن لبحث دعوة الدوما الروسي لبوتين للاعتراف بجمهورية دونيتسك (العربية)
lebanon 24
29/03/2022 02:13:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
18:55 | 2022-03-28
18:40 | 2022-03-28
18:31 | 2022-03-28
18:30 | 2022-03-28
18:19 | 2022-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website