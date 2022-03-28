أخبار عاجلة

الرئيس الأوكراني: من المبكر الحديث عن العودة الآمنة إلى بلدة إربين رغم استعادة سيطرتنا عليها

Lebanon 24
28-03-2022 | 17:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس الأوكراني يعلن تشكيل مجموعة عمل لبحث تأثير عقوبات روسيا والتأكد من "عدم وجود وسيلة للالتفاف عليها"
lebanon 24
29/03/2022 12:56:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: يجب أن نكافح محاولة روسيا استعادة الاستعمار كما كان في القرن الماضي
lebanon 24
29/03/2022 12:56:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: حان وقت الحوار وسنبذل كل الجهود لاستعادة وحدة الأراضي الأوكرانية
lebanon 24
29/03/2022 12:56:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: كييف تحتاج إلى ضمانات أمنية يمكن الاعتماد عليها وتناسب المجتمع الدولي
lebanon 24
29/03/2022 12:56:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
05:55 | 2022-03-29
05:52 | 2022-03-29
05:51 | 2022-03-29
05:46 | 2022-03-29
05:38 | 2022-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website