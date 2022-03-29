بوشكيان لـ"صوت كل لبنان": أتمنّى عدم الوصول إلى "المجاعة" ولا أعتقد أننا سنصل ونعمل جهدنا لعدم الوصول إلى هذه المرحلة وموضوع الأمن الغذائي سيطرح غداً على طاولة مجلس الوزراء

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