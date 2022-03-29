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بوشكيان لـ"صوت كل لبنان": أتمنّى عدم الوصول إلى "المجاعة" ولا أعتقد أننا سنصل ونعمل جهدنا لعدم الوصول إلى هذه المرحلة وموضوع الأمن الغذائي سيطرح غداً على طاولة مجلس الوزراء

Lebanon 24
29-03-2022 | 00:35
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