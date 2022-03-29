أخبار عاجلة

وزارة الدفاع البريطانية: رغم جهود الدفاع الأوكرانية لكن روسيا لا تزال تشكل تهديدا كبيرا لكييف بقدرتها على شن الهجمات

Lebanon 24
29-03-2022 | 02:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع البريطانية: فرضنا عقوبات جديدة على 65 شخصية وكيانا روسيا على ارتباط بالهجوم الروسي على أوكرانيا
lebanon 24
29/03/2022 13:01:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع البريطانية: الغارات الأوكرانية سوف تقلل من قدرة روسيا على القيام بعمليات هجومية
lebanon 24
29/03/2022 13:01:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع البريطانية: الهجمات المضادة الأوكرانية تعطل قدرات الروس لاستئناف الهجوم على كييف
lebanon 24
29/03/2022 13:01:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع البريطانية: قدمنا أكثر من 4000 صاروخ مضاد للدبابات للقوات الأوكرانية
lebanon 24
29/03/2022 13:01:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
05:55 | 2022-03-29
05:52 | 2022-03-29
05:51 | 2022-03-29
05:46 | 2022-03-29
05:38 | 2022-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website